Guerre des écrans : pour un état d’urgence éducatif

Les nombreuses prises de parole et tribunes publiées ces 15 derniers jours réactivent une inquiétude ancienne : celle d’une jeunesse supposément en danger face à la technologie. La plupart de ces propos alimentent une panique morale qui évacue les nuances et simplifie à outrance un phénomène profondément enraciné dans nos modes de vie. Que produit un tel discours, sinon une réponse culpabilisante et souvent inefficace, face à une réalité qui exige tout l’inverse : intelligence collective, soutien, éducation ?

Le numérique ne peut être réduit à un simple écran ou à une menace extérieure. Il est un milieu culturel et social, un espace d’expérimentation, de lien et de tension, co-construit par les institutions, les familles et les jeunes. Refuser cette complexité, c’est non seulement ignorer les apports de la recherche, mais aussi renoncer à penser l’enfance et l’adolescence autrement qu’en termes de contrôle.

Comprendre sans simplifier : des constats scientifiques à la nuance

Les effets des écrans sur le développement des jeunes enfants font l’objet de recherches nombreuses. Le rapport de la Commission écrans (2024), À la recherche du temps perdu, identifie des risques réels liés à une exposition précoce et non encadrée : troubles du sommeil, sédentarité, perte d’attention, fatigue visuelle, ou encore technoférence.

Mais ces corrélations sont trop souvent transformées en causalités brutales. Les effets des écrans ne sont ni automatiques ni homogènes : ils dépendent de la qualité des interactions familiales, du contexte éducatif, de l’usage réel des outils. Une tablette posée dans une chambre n’est pas un dispositif éducatif en soi, mais elle n’est pas non plus un agent pathogène universel.

Santé mentale des jeunes : une alerte trop souvent instrumentalisée

La détresse psychique des jeunes est une réalité alarmante, largement documentée par les enquêtes de terrain et relayées par les professionnels : troubles anxieux, symptômes dépressifs, pensées suicidaires. Réduire ce mal-être aux seuls effets des écrans est non seulement une erreur d’analyse, mais une défaillance politique.

Les jeunes ne vont pas mal à cause du numérique : ils habitent un monde saturé de crises (climatiques, sociales, scolaires, familiales, institutionnelles, politiques, économiques etc.) face auxquelles les écrans sont parfois un refuge, un espace de lien ou d’expression. Accuser les outils numériques sans traiter les causes profondes revient à déplacer le problème et à éluder les responsabilités collectives.

Instrumentaliser la santé mentale des adolescents pour justifier des mesures répressives est un paradoxe inquiétant : cela renforce le mal-être qu’on prétend combattre. En creux, se pose une question essentielle : quel message adresse-t-on à la jeunesse ? Plutôt que de les pathologiser ou les surveiller, il vaudrait mieux leur offrir l’image d’un devenir adulte désirable (Stiegler, 2012).

Pour une politique numérique éducative, éthique et partagée

Plutôt qu’un « couvre-feu numérique » dicté par l’angoisse, nous avons besoin d’une politique publique du numérique fondée sur la confiance, l’éducation et la participation. Les discours moralisateurs qui désignent les écrans comme cause unique de tous les maux masquent l’essentiel : l’absence d’une vision cohérente, capable d’articuler régulation, accompagnement et valorisation des usages émancipateurs.

Les familles sont souvent rendues responsables des usages numériques de leurs enfants, mais cette culpabilisation occulte la complexité de leur situation : confrontées à une transformation technologique rapide, elles manquent de repères et de soutien. Régulièrement qualifiés de laxistes ou dépassés, les parents doivent affronter un univers d’injonctions contradictoires et des inégalités qui tiennent autant à des facteurs culturels qu’à l’accès aux technologies. Plutôt que de les juger, il est essentiel de leur offrir des espaces de dialogue, des repères partagés et une approche de coéducation impliquant aussi les professionnels et les institutions. Une véritable littératie numérique, incarnée dans les territoires, co-construite avec les parents et les enfants, doit devenir un pilier de la politique éducative.

Les professionnels, eux, sont assignés à des fonctions de prévention ou de remédiation, mais rarement outillés pour comprendre les dynamiques culturelles, affectives ou sociales à l’œuvre dans les usages numériques. C’est le cas des établissements scolaires qui vivent une numérisation rapide qui se fait souvent sans concertation ni prise en compte des besoins des élèves et des équipes, accentuant des tensions existantes plutôt que de les résoudre. Dans le secteur médico-social, les professionnels font face à une détresse psychique grandissante chez les jeunes. Si les outils numériques peuvent soutenir l’accompagnement, leur utilisation exige des compétences spécifiques, un cadre éthique clair et du temps — des ressources aujourd’hui trop souvent insuffisantes.

Il est urgent de sortir d’une vision défensive du numérique : pour penser, transmettre, accompagner, il faut du temps, de la formation, des lieux de coopération.

Les plateformes, de leur côté, doivent être tenues responsables de leurs effets systémiques. Leur rôle dans la structuration des sociabilités adolescentes n’est plus à démontrer. Il est temps d’imposer des cadres démocratiques clairs : protection des données, contrôle des algorithmes, encadrement des modèles économiques fondés sur l’attention.

Nous avons besoin d’éclairages croisés : ceux de la recherche scientifique et clinique, qui permettent de nuancer et de contextualiser les effets du numérique, et ceux de la pensée critique, qui interrogent la place des technologies dans nos existences. Le philosophe Byung-Chul Han met en lumière l’épuisement psychique induit par une société de la performance, fondée sur la transparence et la positivité. Éric Sadin, quant à lui, alerte sur la dépossession de notre capacité de jugement par des technologies dites « intelligentes ». Ces approches ne sont pas technophobes : elles appellent à repolitiser la technique, à en faire un enjeu culturel, éducatif et démocratique, plutôt qu’un simple outil à surveiller ou interdire.

Nous appelons donc à : Un accompagnement systémique de tous les professionnels de l’éducation, du soin, du travail social et de la culture, intégrant des formations transversales à la littératie numérique, à l’éthique du numérique et aux usages contextualisés, dès la formation initiale et tout au long de la vie. Il s’agit de reconnaître la pluralité des savoirs (scientifiques, cliniques, pédagogiques et expérientiels) et de favoriser une approche interprofessionnelle adaptée aux réalités de terrain. Une politique publique ancrée dans les territoires, soutenant les dispositifs de proximité qui permettent des médiations numériques à destination des jeunes, des familles, des professionnels et des élus. Plutôt que d’imposer des modèles standardisés, il convient de co-construire des réponses adaptées aux usages et aux enjeux locaux, en valorisant l’engagement citoyen et les ressources culturelles et sociales des territoires. Une éducation au numérique conçue comme une culture partagée, dès le plus jeune âge, dans les cadres scolaire, familial et associatif, articulant usages techniques, pensée critique et expression personnelle. Une responsabilisation active des plateformes numériques, notamment sur la modération des contenus, la prévention de l’exposition à des contenus sensibles, et la transparence des algorithmes qui structurent l’accès à l’information et les interactions en ligne. Une reconnaissance des pratiques créatives et expressives des jeunes, souvent invisibilisées, qui témoignent de leur capacité à s’approprier les outils numériques pour créer, penser, s’engager et résister face aux normes dominantes.

Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas d’un panoptique numérique ni d’un discours de guerre, mais d’un récit éducatif et démocratique. Un récit à hauteur de jeunesse, qui fasse confiance à leur intelligence, à leur sensibilité, à leur capacité d’appropriation. Un récit capable de faire du numérique un levier d’émancipation, non une menace.

Pour un récit à hauteur de jeunesse

Nous n’avons pas besoin d’une injonction de plus, mais d’un changement de paradigme. Les enfants ne sont pas les otages d’une technique qui les dépasse, ni les victimes passives d’un monde adulte débordé. Ils sont les premiers concernés par les mutations de notre époque, et à ce titre, ils ont droit à une éducation exigeante, à une parole entendue, à une confiance réaffirmée.

Plutôt qu’un encadrement autoritaire nourri par l’angoisse, construisons une écologie éducative du numérique, où chaque acteur – famille, école, professionnel, État, plateformes – assume sa part, dans une dynamique de coéducation et de transmission démocratique.

Il ne s’agit pas seulement de « gérer les écrans », mais de repenser la place des technologies dans le projet même de société que nous voulons transmettre. Et cela suppose de sortir des discours simplistes, pour prendre au sérieux ce que nous disent les enfants, les adolescents, les familles, et les professionnels. Prendre soin de cette parole, c’est déjà commencer à transformer.

SIGNER LA TRIBUNE